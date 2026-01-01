Treffpunkt London Airport
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Treffpunkt London Airport
Krimikomödie mit Ursula Andress: Der Bankdirektor Mr. Graham ist fasziniert vom Reichtum seiner Kunden. Als er Lady Britt Dorset kennenlernt, wittert er seine Chance. Sie und ihr Mann Nick leben auf großem Fuß - und sind pleite. Gemeinsam schmieden sie einen riskanten Plan: Sie wollen Mr. Grahams Bank um 300.000 Pfund erleichtern. Jeder der drei Beteiligten glaubt jedoch, die Fäden in der Hand zu halten ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:GB, 1970
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH