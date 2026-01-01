Triangle of Sadness
142 Min.Ab 12
142 Min.Ab 12
Triangle of Sadness
Unter der Regie des Schweden Ruben Östlund läuft Woody Harrelson zu Hochformen auf: Das Influencer-Pärchen Carl und Yaya gehört zu den illustren Gästen einer luxuriösen Kreuzfahrt. Als das Schiff verunglückt, stranden einige Gäste und Mitglieder des Personals auf einer scheinbar einsamen Insel und müssen ums Überleben kämpfen. Nun stellt sich die Frage: Wer hat eigentlich wirklich Macht, wenn gesellschaftliche Regeln und Hierarchien bedeutungslos sind?
Genre:Schwarze Komödie
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© AlamodeFilm