Triebwerk droht zu explodieren! | Ice Pilots
Triebwerk droht zu explodieren! | Ice Pilots
In dieser Folge müssen die tapferen Ice Pilots wieder an ihre Grenzen gehen: Unter anderem haben die beiden Kameraden Devan und Scott während eines Fluges mit einem plötzlichen Anstieg des Öldrucks zu kämpfen. Dieser droht im schlimmsten Fall, eines der Triebwerke zu zerstören. Hier seht ihr Folge 3. der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...