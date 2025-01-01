Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tristana

Oscarnominiertes Drama von Luis Buñuel: Nach dem Tod ihrer Mutter wird die junge Tristana von Don Lopez, einem Junggesellen mittleren Alters, adoptiert. Der Lebemann hat jedoch nicht nur Interesse an ihr als Ziehtochter - er nimmt sich das unschuldige Mädchen schon bald als Geliebte. Nach einiger Zeit versucht Tristana, Don Lopez zu entkommen, und verschwindet mit dem Maler Horacio.

