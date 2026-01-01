Trolls - Gemeinsam Stark
89 Min.Ab 0
Trolls - Gemeinsam Stark
Teil drei der "Trolls"-Reihe: Poppy und Branch organisieren liebevoll die Hochzeit von Bridget und Gristle, als im unpassendsten Moment plötzlich ein ungebetener Gast auftaucht - Branchs großer Bruder John Dory. Gemeinsam mit ihren anderen Geschwistern bildeten Branch und John einst die erfolgreiche Band BroZone. Doch dann ließen die Brüder ihren Jüngsten zurück und machten sich allein auf in die weitere Welt. Nun aber ist John wieder da, denn er braucht Branchs Hilfe.
Genre:Animation, Kinder, Musikalische Komödie, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2023
0
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH