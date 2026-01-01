True Crime Doku: Das Haus des Horrors
47 Min.Ab 16
47 Min.Ab 16
True Crime Doku: Das Haus des Horrors
Ein Zeuge steht auf der Polizeiwache von Surrey und meldet einen Mord in einem nahe gelegenem Drogenhaus. Er gibt an, das ein Mann in eben jenem Haus ermordet wurde. Bei einer Kontrolle des Hauses tritt jedoch eine Zeugin hervor und redet davon, das eine Frau in dem Haus gefoltert und ermordet wurde. Die Ermittler stehen jetzt vor der schwierigen Aufgabe, ohne einen richtigen Tatort, zunächst ohne Leiche und ohne Tatwaffen zwei unterschiedliche Morde aufzuklären. Wird die kanadische Polizei in der Lage sein, diesen schwierigen Fall aufzuklären und den Täter zu fassen?
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16