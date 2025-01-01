True Crime Doku: Der Abbotsford Killer | Der schlimmste Mörder Kanadas?
True Crime Doku: Der Abbotsford Killer | Der schlimmste Mörder Kanadas?
Abbotsford, eine kleine Stadt in Kanada steht unter Schock. Zwei Mädchen wurden brutal Überfallen und zusammengeschlagen. Das eine Mädchen schafft es mehrere Stunden nach dem Überfall sich in das nahegelegene Krankenhaus zu retten, von dem anderen fehlt jede Spur. Erst am nächsten Morgen taucht das zweite Mädchen wieder auf, tot in einem Fluss. Das Wasser hat fast alle Beweise weggespült und die Polizei steht vor einem großen Rätsel, wer hat das Mädchen getötet? Und dann ruft der Mörder auch noch bei der Polizei an und verspottet die Unfähigkeit der Polizisten ihn zu fassen. Begeht der Mörder doch noch den ultimativen Fehler, der ihn überführen wird?
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
