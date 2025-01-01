True Crime Doku: Der heimliche Mitbewohner
True Crime Doku: Der heimliche Mitbewohner
Kurz nachdem eine Werkstudentin in ihre neue Wohnung eingezogen ist, bekommt sie den Verdacht, dass jemand während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung kommt. Um sich Gewissheit zu verschaffen, stellt sie ein Glas direkt hinter die Tür, bevor sie zur Arbeit geht. Als sie zurückkehrt, ist die Sicherheitskette noch an der Tür, aber das Glas steht nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle. Der Schock ihres Lebens trifft sie, als sie anschließend einen fremden Menschen tot in ihrer Badewanne findet… – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!