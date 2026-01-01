True Crime Doku: Der Mordfall Caroline Devlin
44 Min.Ab 12
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True Crime Doku: Der Mordfall Caroline Devlin
Das unerwartete Ableben von Caroline Devlin am 26. März 2006 rief eine Welle der Trauer bei ihren vier Kindern und ihrem Freund Robert Trigg hervor. Obwohl die Obduktion keine eindeutigen Ergebnisse lieferte, deutete man als mögliche Todesursache auf ein Hirnaneurysma hin. Fünf Jahre später alarmierte Robert Trigg erneut die Polizei mit einem 999-Notruf, als seine neue Freundin Susan Nicholson unter mysteriösen Umständen verstarb. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Altersfreigabe:
12
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