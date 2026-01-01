True Crime Doku: Der Mordfall Charles Tremblay | Kind im Fluss entsorgt
47 Min.Ab 16
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True Crime Doku: Der Mordfall Charles Tremblay | Kind im Fluss entsorgt
Charles Tremblay wird brutal zusammengeschlagen und in einen Fluss geworfen, wo er schließlich ertrinkt. Als seine Leiche entdeckt wird, setzt die Polizei auf DNA-Spuren, um seinen Täter auf die Schliche zu kommen. Ob ihnen das gelingt, erfahrt ihr in der True-Crime-Doku. Für Kriminelle ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es verwischt Spuren, absorbiert und transportiert Leichenteile, versteckt Waffen und wäscht Beweise fort. Für Ermittler hingegen ist Wasser ein listiger Gegner. Es gibt keine Geständnisse ab und zwingt sie, außergewöhnliche Methoden anzuwenden, um die Wahrheit zu enthüllen.
Altersfreigabe:
16
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