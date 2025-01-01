True Crime Doku: Der Mordfall Margaret Tobin | Murder Calls

Zum Inhalt springenBarrierefrei
38 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland38 Min.Ab 16
Real Crime Deutschland
Ein Mann, dessen Hass für sein Opfer den Siedepunkt erreicht hatte, schmiedet einen beinahe perfekten Plan für mörderische Rache. Er hatte akribisch recherchiert und sorgfältig jedes Detail des Mordes geplant, doch ein einziger Anruf würde genügen, um seine Pläne zu entwirren und ihn vor Gericht zu bringen.

Dokumentation, Krimi
16
