True Crime Doku: Der Mordfall Margaret Tobin | Murder Calls
38 Min.Ab 16
Ein Mann, dessen Hass für sein Opfer den Siedepunkt erreicht hatte, schmiedet einen beinahe perfekten Plan für mörderische Rache. Er hatte akribisch recherchiert und sorgfältig jedes Detail des Mordes geplant, doch ein einziger Anruf würde genügen, um seine Pläne zu entwirren und ihn vor Gericht zu bringen.
Genre:Dokumentation, Krimi
16
