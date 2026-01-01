True Crime Doku: Der Mordfall Samantha Henderson | Notruf Mord
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
True Crime Doku: Der Mordfall Samantha Henderson | Notruf Mord
Als Samantha Henderson von ihrem Partner als vermisst gemeldet wird, beginnt eine große Suchaktion. Im Mittelpunkt dieser nervenzerreißenden Suche steht ihr besorgter Freund Dominic Isom. Doch plötzlich nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung, die alles in Frage stellt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Spezial, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71