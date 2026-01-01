True Crime Doku: Der Würger von Suffolk
Gegen Ende des Jahres 2006 verbreitet sich in der englischen Grafschaft Suffolk Angst und Schrecken. Fünf Prostituierte werden erwürgt aufgefunden. Polizeikräfte aus dem ganzen Land sind im Einsatz, Sozialdienste leisten Präventionsarbeit. Dann meldet sich ein Mann bei einer Boulevardzeitung, der alle Opfer gekannt haben will und behauptet, kein Alibi zu haben. Doch ist er wirklich der „Würger von Suffolk“? "Crimes that shook Britain" erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!