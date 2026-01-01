True Crime Doku: Die Ermordung von Sarah Stern
28 Min.Ab 16
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True Crime Doku: Die Ermordung von Sarah Stern
Am 3. Dezember 2016 taucht auf der Brücke über den Shark River ein verlassenes Auto auf. Was zunächst nur wie ein leerer Wagen wirkt, entfaltet sich schnell zu einer verzweifelten Suche nach der vermissten Sarah Stern – und nach Antworten. Denn in diesem Fall ist nichts so, wie es scheint, und je tiefer man gräbt, desto verschlungener wird das Netz aus Geheimnissen und Lügen.
Altersfreigabe:
16
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