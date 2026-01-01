True Crime Doku: Die Nacht, die alles veränderte
Der Abend des 22. Mai 2017, kurz nach halb elf. In der Manchester Arena hat die amerikanische Sängerin Ariana Grande gerade ein Konzert vor 14.200 begeisterten Fans beendet, als ein Selbstmordattentäter eine Bombe zündet. 22 Menschen sterben. Der Großteil des Publikums besteht aus jungen Mädchen, Teenagern und Kindern. Die True Crime Dokumentation lässt einige der Betroffenen zu Wort kommen: Eine Frau, deren 18-jährige Tochter bei dem Attentat getötet wurde. Ein Taxifahrer, der sofort als er gehört hatte, was passiert war, zur Arena gefahren ist, um zu helfen. Eine Frau, die sich direkt nach dem Attentat um zwei verletzte Mädchen gekümmert hat. Ihr aller Leben hat sich an diesem Abend für immer verändert. Die True Crime Dokureihe erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!