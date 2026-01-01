True Crime Doku: Dreifach Mord in Mississippi | The FBI Files
True Crime Doku: Dreifach Mord in Mississippi | The FBI Files
Der KKK war im Juni 1964 in Mississippi in mörderischer Stimmung, als der "Freedom Summer" begann - eine dreimonatige Initiative zur Registrierung schwarzer Wähler als direkte Antwort auf die Kampagne der Angst und Einschüchterung des Klans. Eine bewaffnete KKK-Meute stürmte eine örtliche Kirchenversammlung auf der Suche nach dem 24-jährigen New Yorker Michael Schwerner, der sich für Bürgerrechte einsetzte. Schwerner und zwei Mitstreiter, James Chaney und Andrew Goodman, wurden später in Philadelphia, Mississippi, von einem stellvertretenden Sheriff namens Cecil Price festgenommen. Obwohl sie später freigelassen wurden, verschwanden sie spurlos. Die Suche, bekannt als "Mississippi Burning", führte zu der Entdeckung ihrer Leichen 14 Fuß unter einem Erdwall auf einer örtlichen Farm. Mehrere Verdächtige, einschließlich Deputy Price und Sheriff Rainey, wurden angeklagt und verhaftet. Letztendlich wurden sieben der 18 Angeklagten schuldig befunden, darunter Deputy Sheriff Price, aber keiner wurde wegen Mordes verurteilt. Einer der Hauptverschwörer, Edgar Ray Killen, wurde freigesprochen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!