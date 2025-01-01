True Crime Doku: Ein fast perfekter Mord
Julie Dixon und David Twigg genossen Ansehen in der ländlichen Gemeinschaft von Burgh Le Marsh, Skegness. Sie führten ein florierendes Schreinerunternehmen. Doch die Gemeinde war geschockt, als maskierte Eindringlinge in ihre Werkstatt einbrachen, um das Gebäude in Brand zu setzen - mit ihren Insassen. Der Vorfall endet tragisch. David Twigg kommt in dem Feuer ums Leben. Julie Dixon gelingt es knapp, dem Inferno zu entkommen. Ihr verzweifelter Notruf erreichte die Rettungskräfte. Die Ereignisse hinterlassen eine düstere Atmosphäre der Angst und Verwirrung in der sonst so friedlichen Gemeinschaft. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!