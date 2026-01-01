True Crime Doku: Interview mit einem Mörder | Douglas Feldmann im Todestrakt
True Crime Doku: Interview mit einem Mörder | Douglas Feldmann im Todestrakt
Am 24. August 1998 fuhr der 40-jährige Douglas Feldman mit seiner Harley-Davidson durch das texanische Plano, als ein Sattelzug ihn überholte und knapp vor ihm einscherte. Daraufhin zog Feldman eine Pistole und feuerte mehrere tödliche Schüsse auf den Fahrer ab. Eine halbe Stunde später erschoss er in einer Tankstelle einen zweiten LKW-Fahrer. Später konnten die Ermittler kein Tatmotiv feststellen. Feldman sagte aus, der erste Lastzug sei ihm so nahe gekommen, dass er Angst bekam und wütend wurde. Douglas Feldman wurde zum Tode verurteilt und am 31 Juli 2013 durch die Giftspritze hingerichtet. Wie ist es auf den eigenen Tod zu warten? Werner Herzog interviewt im Todestrakt in Texas Douglas Feldman, der in einer Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet.