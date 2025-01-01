True Crime Doku: Mord auf einer Marihuana-Plantage
47 Min.Ab 16
In dieser Folge von "Dark Waters of Crime" wird die packende wahre Geschichte erzählt, wie ein Überfall auf eine Marihuana-Plantage tödlich endet. Alles beginnt, als eine Leiche im Fraser River in Vancouver, British Columbia, gefunden wird. Die RCMP wird eingeschaltet, und die Ermittlungen nehmen eine Reihe unerwarteter Wendungen. Für Kriminelle ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es verwischt Spuren, absorbiert und transportiert Leichenteile, versteckt Waffen und wäscht Beweise fort. Für Ermittler hingegen ist Wasser ein listiger Gegner. Es gibt keine Geständnisse ab und zwingt sie, außergewöhnliche Methoden anzuwenden, um die Wahrheit zu enthüllen.
Altersfreigabe:
16
