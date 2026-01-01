True Crime Doku: Spiel mit dem Tod | Der HIV-Täter
True Crime Doku: Spiel mit dem Tod | Der HIV-Täter
Ssoyonga, ein Flüchtling aus Uganda, ist ein gebildeter, intelligenter und gut aussehender Mann. Bei Frauen kommt er, trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten auch gut an. Seine Masche ist immer dieselbe, kurz Daten, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben und danach dann ignorieren. Als sich die Krankheitsfälle seiner Sexualpartner aber häufen, wird eine Ärztin misstrauisch. Welches Geheimnis versteckt sich in Ssoyongas Immunsystem? Und wie viele wird er noch anstecken? Eine fesselnde, innovative True-Crime-Serie, die sich auf die Rolle der forensischen Wissenschaft bei der Aufklärung einiger der rätselhaftesten Verbrechen unserer Zeit konzentriert. Sie zeigt, wie die Untersuchung von DNA, Zähnen, Insekten und anderen Dingen zur Lösung von Verbrechen beitragen kann.