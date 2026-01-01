True Crime Doku: Spurlos verschwunden | The New Detectives
50 Min.Ab 12
50 Min.Ab 12
True Crime Doku: Spurlos verschwunden | The New Detectives
Die New Detectives müssen Fälle lösen, auch wenn es kaum Spuren gibt, die sie der Lösung des Falls weiterbringen. Im ersten Fall kommen die Ermittler in ein Motel, in dem eine Rezeptionistin verschwunden ist. Im Bad finden die Ermittler Blut und Spuren eines Kampfes. Der zweite Fall gibt den Ermittelnden sogar noch weniger Spuren. Ein Mann soll erschossen worden sein, doch es gibt keine Spur einer Leiche oder eines Kampfes. Im letzten Fall wird eine Frau gesucht, von der nicht sicher ist, ob sie überhaupt verschwunden ist.
Genre:Spezial, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71