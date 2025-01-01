Zum Inhalt springenBarrierefrei
True Crime Doku: Wenn Kontrollsucht zu Mord führt | 999 - Killer on the Line | Real Crime

Anna Hurd war eine junge Frau, die von vielen gemocht wurde. 2013 endete ihr Leben tragisch. Sie wurde von ihrem kontrollierendem Freund ermordet, der es nicht ertragen konnte, ohne sie zu sein. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!

