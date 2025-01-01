True Lies - Wahre Lügen
136 Min.Ab 16
True Lies - Wahre Lügen
Arnold Schwarzenegger in Hochform: Harry Tasker ist ein Top-Spion der geheimen US-Regierungsorganisation Omega. Privat wird er für einen harmlosen Computerverkäufer gehalten, selbst Ehefrau Helen weiß nichts von seinem Doppelleben. Sie ist so gelangweilt von ihm, dass sie sich einen Lover sucht. Harry versucht, seine Ehe zu retten, aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt muss er eine Bande hochgefährlicher Terroristen stoppen, die ihn und Helen in ihre Gewalt bringen ...
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1994
