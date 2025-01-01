Trumps Anhänger: Hat er seine Wähler enttäuscht?
Sie sind überwiegend weiß, christlich und leben im amerikanischen Hinterland: Diejenigen, die Donald Trump 2016 mit ihren Stimmen zum mächtigsten Mann der Welt gemacht haben. Im festen Glauben, Amerika wieder „groß“ zu machen, sind sie seinen Versprechen gefolgt. Doch wie geht es den damaligen Wählern heute? Welche Zusagen hat der 74-Jährige eingehalten, was hat sich nicht erfüllt? Um das herauszufinden, sind die Reporter von Focus TV tief in die amerikanische Provinz gereist und haben dort Menschen wiedergetroffen, deren Alltag sie vor genau vier Jahren dokumentiert haben: In Texas hatte sich Rentnerin Lupe Dempsey nichts sehnlicher gewünscht, als die vom Präsidenten versprochene Mauer gegen Mexiko. Im Bergbaugebiet von Virginia hatte Trump arbeitslosen Kumpeln ein Aufblühen ihrer maroden Kohleindustrie versprochen. Ist das wahr geworden? Die Reporter haben auch eine Kundgebung der Republikaner besucht und einen „Food-Truck“ begleitet: Der LKW versorgt Bedürftige mit Essensspenden. Sind die Trump-Wähler von gestern die Erfolgreichen von heute, oder hinterlässt der Präsident wegen womöglich gebrochener Versprechen ein Heer der Enttäuschten, das die Wahl am 3. November entscheidet?