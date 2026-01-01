Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tsunambee - Angriff der Zombie-Bienen

Tsunambee - Angriff der Zombie-Bienen

83 Min.Ab 16
Zombieworld83 Min.Ab 16
Zombieworld
Tsunambee - Angriff der Zombie-Bienen

Tsunambee - Angriff der Zombie-Bienen

Es begann ohne Vorwarnung. Ein Schwarm aggressiver Killerbienen ist das erste Anzeichen für das Ende der Welt. Sie fallen über die Menschen her und jeder der von ihnen gestochen wird, verwandelt sich in einen blutrünstigen Zombie. Los Angeles ist die erste Stadt die dem Untergang geweiht ist. Es ist eine göttliche Offenbarung, eine Apokalypse, die alles Leben auf der Erde auslöschen wird. Flucht ist zwecklos...

Genre:
Drama, Horror
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH