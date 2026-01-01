Tsunambee - Angriff der Zombie-Bienen
Es begann ohne Vorwarnung. Ein Schwarm aggressiver Killerbienen ist das erste Anzeichen für das Ende der Welt. Sie fallen über die Menschen her und jeder der von ihnen gestochen wird, verwandelt sich in einen blutrünstigen Zombie. Los Angeles ist die erste Stadt die dem Untergang geweiht ist. Es ist eine göttliche Offenbarung, eine Apokalypse, die alles Leben auf der Erde auslöschen wird. Flucht ist zwecklos...
Genre:Drama, Horror
Produktion:US, 2015
