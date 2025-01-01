Turistas
90 Min.Ab 18
90 Min.Ab 18
Turistas
Josh Duhamel und Olivia Wilde in einem Horrorfilm von Regisseur John Stockwell: Sie sind jung, abenteuerlustig und sorglos - bis sie bei ihrem Backpacker-Trip im brasilianischen Dschungel landen. Die Touristengruppe um Amy, Alex und Bea wird nicht nur bestohlen, sondern muss bald auch um ihr Leben fürchten. Die Einheimischen haben nämlich Pläne mit den Urlaubern, die nicht alle überleben werden.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Square One Entertainment GmbH & Co.KG