Turn the Beat Around
89 Min.Ab 6
89 Min.Ab 6
Turn the Beat Around
Zoe, eine junge Tänzerin aus Los Angeles, wartet auf den Durchbruch. Sie überzeugt den wohlhabenden Clubbesitzer Michael davon, einen Disco-Nachtclub zu eröffnen und heuert ihre Freunde DJ Steph und Tänzerin Irena an. Gemeinsam beleben sie die Disco-Ära wieder. Doch Zoes Freund Chris kommt mit ihrem Erfolg nicht klar und eine neidvolle Tanzkollegin und Konkurrentin will alles kaputtmachen, was Zoe sich aufgebaut hat.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 Lions Gate Entertainment. All Rights Reserved.