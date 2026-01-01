Twinkle All the Way - Die Weihnachtsplanerin
88 Min.Ab 0
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Twinkle All the Way - Die Weihnachtsplanerin
Die geschiedene Hochzeitsplanerin Cadence lernt bei der Arbeit an der Weihnachtsaufführung ihrer Tochter den charmanten Dekorateur Henry kennen. Doch während Cadence allzu organisiert vorgeht, lässt es Henry eher ruhiger angehen und sich von der Umgebung inspirieren. Streitigkeiten vorprogrammiert! Doch um das Schulevent und die Planung einer spektakulären Weihnachtshochzeit sowie die der angesagten Christmas Eve Party von Society-Lady Sue Sutton unter einen Hut zu bringen, vereinen die beiden geradezu magisch ihre Kräfte. Doch der wahre Zauber zeigt sich, als die beiden von der Liebe enttäuschten Singles zueinander finden.
Genre:Feiertag, Romanze, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH