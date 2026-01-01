Typisch DDR: Das Geschäft mit der Ostalgie
23 Min.Ab 12
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Typisch DDR: Das Geschäft mit der Ostalgie
30 Jahre sind seit der Wiedervereinigung vergangen. Grund genug für uns, nachzufragen: Was ist eigentlich von der DDR übrig geblieben? Ob Trödel aus der DDR, nachgemachte Ostprodukte oder Panzerfahrschule: Typisch DDR ist heute lokrativ. Focus TV hat leidenschaftliche Sammler auf der Suche nach DDR-Erinnerungsstücken und Händler, die erkannt haben, dass man mit dem Kult um die ehemalige DDR gutes Geld verdienen kann, begleitet. Die Focus TV Reportage über das Geschäft mit der Ostalgie.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71