Über 100.000 Angriffe pro Jahr: Polizei im Ausnahmezustand
36 Min.Ab 12
36 Min.Ab 12
Über 100.000 Angriffe pro Jahr: Polizei im Ausnahmezustand
Gewalt gegen Polizeikräfte nimmt in Deutschland dramatisch zu. 2023 wurden rund 100.000 Beamt:innen Opfer von Übergriffen – ein Anstieg um fast 10 % zum Vorjahr. Beleidigungen, Drohungen und körperliche Attacken gehören für viele zum Berufsalltag. Warum wächst der Hass auf die Polizei? Die Doku beleuchtet Ursachen, spricht mit Betroffenen und zeigt, warum der Polizeiberuf für viele immer unattraktiver wird.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12