Vor TV
Über den Dächern von Nizza
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Vor TV
Über den Dächern von Nizza
Vor Jahren war John Robie unter dem Spitznamen "die Katze" als Juwelendieb berühmt und berüchtigt. Mittlerweile hat er sich an der Riviera zur Ruhe gesetzt - doch dann muss er noch einmal sein Know-how unter Beweis stellen. Als eine Diebstahlserie an der Côte d'Azur Aufsehen erregt, setzt Robie alles daran, seine Unschuld zu beweisen - mit seinen eigenen Mitteln. Dass er sich dabei allerdings auch noch in eine reiche Schönheit verliebt, macht die Lage nicht einfacher ...
Genre:Romantische Komödie, Thriller
Produktion:US, 1955
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.