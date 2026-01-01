U.F.O. – Die letzte Schlacht hat begonnen
97 Min.Ab 16
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U.F.O. – Die letzte Schlacht hat begonnen
Ein Abend wie jeder andere. Fünf Freunde gehen auf Kneipentour. Doch dann: Stromausfall, Handys haben keinen Empfang mehr, Radios senden nur noch ein Grundrauschen, die Kommunikation bricht zusammen. Ganz Großbritannien befindet sich im Ausnahmezustand. Die Anspannung wächst - und die entlädt sich. In gewaltigen Erdstößen, gleißendes Licht dringt durch die Fenster der Häuser. Gewaltige UFOs, groß wie eine Stadt, verfinstern den Himmel. Was wird passieren? Werden sie angreifen? Und was wird man tun, um das eigene Überleben zu retten und das Wohl derer, die man liebt...
Genre:Science Fiction
Produktion:GB, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH