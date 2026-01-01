UMTS (3G) - Als das Internet auf das Handy kam (2003)
9 Min.Ab 12
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UMTS (3G) - Als das Internet auf das Handy kam (2003)
Als Milliardengrab war es verspottet worden, manchen Netz-Betreiber reute es bitter, an der Frequenz-Versteigerung teilgenommen zu haben. Doch dann war es da – UMTS. Vodafone und T-Mobile starteten das Netz für Privatkunden – das war für Focus TV Grund genug, die zwei ersten Geräte einem Praxis-Check zu unterziehen sowie Preise und Potential der damals schönen neuen Handy-Welt unter die Lupe zu nehmen.
Genre:Dokumentation, Technologie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71