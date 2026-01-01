Umzug XXL - So zieht ein Nashorn von Deutschland nach Südafrika um
9 Min.Ab 12
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Umzug XXL - So zieht ein Nashorn von Deutschland nach Südafrika um
Diceros bicornis – zu deutsch: Spitzmaulnashorn. Das Tier aus dem Frankfurter Zoo soll auf eine lange Reise gehen - nämlich ins südliche Afrika, rund neuntausend Kilometer von Deutschland entfernt. Zunächst soll das Nashorn eine mehrmonatige Eingewöhnungszeit im Krüger National Park in Südafrika hinter sich bringen. Das Areal bietet fast 150 verschiedenen Säugetierarten Schutz. FocusTV begleitete diese spannende Reise.
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71