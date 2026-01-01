Uncharted
112 Min.Ab 12
Uncharted
Victor Sullivan ist auf der Suche nach dem sagenumwobenen Goldschatz des Seefahrers Ferdinand Magellan. Um das Vermögen zu finden, bittet er den Waisenjungen Nathan um Hilfe. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein atemberaubendes Abenteuer voller Gefahren und Widersacher. Denn sie sind nicht die Einzigen, die es auf den wertvollen Schatz abgesehen haben ...
Genre:Abenteuer, Action
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
