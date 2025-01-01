Und endlich ist es Weihnachten
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Und endlich ist es Weihnachten
Stephanie Beck arbeitet in der Immobilienfirma ihres Vaters. Kurz vor Weihnachten bekommt sie den Auftrag, einige Tage in der neu erworbenen 'Snow Valley'-Hütte zu verbringen, um herauszufinden, wie die rustikale Hütte in einen angesagten 'Hot Spot' verwandelt werden kann. Doch schon bald verfällt sie immer mehr der weihnachtlichen Magie dieses Ortes und auch dem Charme von Brady. Es wird ihr bewusst, dass es falsch ist, diesen wunderschönen Ort und damit die Magie um Weihnachten zu zerstören, und sie versucht ihren Vater von seinem Vorhaben, dort einen neuen touristischen 'Hot Spot' aufzubauen, abzubringen.
Genre:Feiertag, Drama, Romanze
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH