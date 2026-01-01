... und Gerechtigkeit für alle
In einem Justizsystem, das von Deals und faulen Kompromissen lebt, kämpft der idealistische Anwalt Arthur Kirkland (Al Pacino) gegen die Schattenseiten der Gerechtigkeit. Als er gezwungen wird, den angesehenen Richter Fleming (John Forsythe) zu verteidigen – angeklagt wegen brutaler Vergewaltigung –, steht Arthur vor einem moralischen Abgrund. Er weiß, dass Fleming schuldig ist, doch die Machtspiele der Justiz drohen ihn zu brechen. Zwischen korrupten Kollegen, einem selbstmordgefährdeten Richter (Jack Warden) und dem Druck, seine Karriere nicht zu ruinieren, eskaliert Arthurs innerer Konflikt. Jeder Schritt bringt ihn näher an den Punkt, an dem Wahrheit und Wahnsinn kollidieren.
