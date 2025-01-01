Und wieder eine tierische Bescherung
Und wieder eine tierische Bescherung
Das Ehepaar Rod (Bruce Davison aus 'X-Men') und Katherine Wright (Alley Mills aus 'Tricks') hat ihren Ruhesitz in Florida bezogen, um den Lebensabend zu genießen. Doch schon sehr bald geht Rod das Nichtstun auf die Nerven und Katherine fehlen die Kinder, die jetzt plötzlich weit entfernt wohnen. Wenigstens haben sie in der Nachbarin Lisa (Julie Gonzalo) eine Freundin gefunden. Diese stolpert beim Ausführen ihrer Hunde am Strand durch Zufall in einen Heiratsantrag und muss feststellen, dass der Bräutigam niemand anderer als ihr Ex-Freund David (K. C. Clyde) ist. Dass David und Lisa zusammen gehören, erkennt man sofort, also müssen Rod und Katherine und nicht zuletzt eine Schar wuscheliger Vierbeiner dem Glück der beiden ein klein wenig auf die Sprünge helfen...