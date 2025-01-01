Under the Skin
104 Min.Ab 12
104 Min.Ab 12
Under the Skin
Ein beklemmender Science-Fiction-Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle: Eine mysteriöse Frau ist fremd in der Welt und muss sich zurechtfinden. Sie fährt mit ihrem Van durch Schottland und verführt an verschiedenen Orten Männer. Statt Sex erwartet diese allerdings ein anderes Schicksal. Auf dem Weg zur Selbstfindung lernt die Frau auch die negativen Seiten des Menschseins kennen ...
Genre:Science Fiction
Produktion:GB, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH