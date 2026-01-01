Undercover küsst man nicht
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Undercover küsst man nicht
Simon ist ein absoluter Sicherheitsfanatiker: Seine Haustür riegelt er doppelt und dreifach ab, Unwägbarkeiten sind ihm ein Graus, und auch im Job steht Sicherheit an erster Stelle, denn Simon schützt die Daten eines Lebensmittelkonzerns vor Diebstahl. Als er die Kantinenmitarbeiterin Lea kennenlernt, verdächtigt er sie sofort der Spionage und ermittelt auf eigene Faust undercover. Doch dann kommt ihm die Liebe in die Quere - ein Risiko, das Simon nicht kalkulieren kann.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH