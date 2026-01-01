Underworld: Aufstand der Lykaner
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
Underworld: Aufstand der Lykaner
Seit Jahrhunderten werden die barbarischen Lykaner unterjocht und als Sklavenrasse missbraucht. Der grausame Vampirkönig Viktor knechtet sie brutal. Seine aristokratischen Schergen tragen nicht zu Unrecht den martialischen Namen "Death Dealer". Aber ein junger Lykaner namens Lucian sieht die Zeit gekommen, das unterdrückte Volk in die Freiheit zu führen und den ersehnten Wandel einzuleiten. Im Kampf wird Lucian von seiner heimlichen Liebe, der Vampirfrau Sonja, unterstützt.
Genre:Fantasie, Action, Horror, Thriller
Produktion:IT, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN