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Universal Soldier 3 - Blutiges Geschäft

Universal Soldier 3 - Blutiges Geschäft

92 Min.Ab 16
Netzkino92 Min.Ab 16
Netzkino

Universal Soldier 3 - Blutiges Geschäft

Der wahnsinnige und geniale Wissenschaftler Dr. Walker (Richard McMillan) entwickelt durch Experimente an toten Menschen ultimative Killermaschinen: die 'Unisols'. Drei ehemalige Terroristen werden durch das Verfahren wieder zum Leben erweckt und für das Unternehmen 'Golden Harvest' neu programmiert. Bei dem Goldtransport im Wert von einigen Millarden geraten die Unisols außer Kontrolle und es kommt zum gnadenlosen Showdown - Unisol gegen Unisol.

Genre:
Science Fiction, Action, Krieg
Produktion:
CA, 1998
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH