Unser Essen - Vom Feld bis zum Teller: Straußenhof Chiemgau
16 Min.Ab 0
Marcus Scherr betreibt seit 2013 den "Straußenhof" im Chiemgau in der vierten Generation. Das Straußenfleisch gilt als zartestes und gesündestes rotes Fleisch. In dieser Sendung erfährt der Zuschauer einige wissenswerte Informationen über die Tiere und sieht, wie das sich das Straußenfiletsteak mit Straußeneinudeln und Pilzen in einer Pfeffer-Sahnesoße zubereiten lässt.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH