Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Unsere Jungs - Auch Strippen will gelernt sein
Jonas hat genug von seinen Exzessen und Liebeleien, weshalb er sich in der Firma seines Freundes ein solides Leben als Bauarbeiter aufbauen möchte. Da hat er die Rechnung aber ohne Stripclubbesitzer Victor Varona gemacht, der in Jonas' schweißtreibender Arbeit auf dem Bau verführerische Stripperqualitäten erkennt. Es kommt, wie es kommen muss: Jonas steigt ins Metier ein und beginnt, nachts seine Hüften zu schwingen, bis er sich in die Fußballtrainerin seines Sohnes verliebt ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH