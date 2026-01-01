Unter Beschuss | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Unter Beschuss | True Crime Doku
In Nyack, New York, ereignet sich ein bewaffneter Raubüberfall, der einen Wachmann tödlich und einen anderen schwer verletzt zurücklässt. Das FBI verdächtigt inländische Terroristen mit einer Vorgeschichte von Gewaltverbrechen. Ihre Ermittlungen führen sie zur Black Liberation Army und zur Weather Underground. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16