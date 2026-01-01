Unter Mordverdacht - Ich kämpfe um uns
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Unter Mordverdacht - Ich kämpfe um uns
Michael und Katharina Lehmann führen ein glückliches Familienleben mit ihren Kindern Tom und Marie. Das wird jedoch jäh zerstört, als Michael unter Mordverdacht gerät: Er soll eine Prostituierte umgebracht haben. Sein Handy wurde in ihrer Wohnung und sein Overall mit dem Blut des Opfers im Haus der Lehmanns gefunden. Alles spricht gegen ihn, Michael selbst beteuert hartnäckig seine Unschuld ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1