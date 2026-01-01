Unter Strom - Der Traum vom Elektroauto
47 Min.Ab 6
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Unter Strom - Der Traum vom Elektroauto
Konzepte für das Auto des 21. Jahrhunderts gibt es viele. Elektromotoren, Brennstoffzellen oder Hybridantriebe sollen Benzin- und Dieselmotoren ersetzen und damit den Traum vom umweltschonenden Automobil erfüllen. Elektroautos fahren ohne schädliche Emissionen, aber bisher waren die Prototypen der Hersteller aufgrund schwächelnder Akkutechnik nicht großserientauglich. Doch das wird sich bald ändern. Die Reportage zeigt die Meilensteine in der Entwicklung der Elektromobilität.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt