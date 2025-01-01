Unternehmen Petticoat

Zum Inhalt springenBarrierefrei
116 Min.Ab 6
Kabel Eins CLASSICS116 Min.Ab 6
Captain Shermans U-Boot "See-Tiger" wird vor Manila bei einem Angriff der Japaner schwer getroffen. Doch der neue Leutnant Nick Evans, ein unkonventionelles Organisationstalent, klaut mit zwei zuverlässigen Besatzungsmitgliedern alles, was zur Reparatur des "See-Tigers" gebraucht wird. Beim nächsten Einsatz wird das U-Boot erneut Ziel schwerer Luftangriffe. Evans geht mit einigen Leuten auf einer Insel an Land - und kehrt mit fünf gestrandeten Armeekrankenschwestern zurück.

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1959
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.