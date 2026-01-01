Unterwegs mit Mum
Andy Brewster ist ein Erfinder – zumindest nennt er sich so. Nach Jahren voller Rückschläge, leerer Konten und missglückter Präsentationen hat er nur noch eines: ein biologisches Putzmittel, das niemand kaufen will. Niemand – außer seiner Mutter Joyce, die nicht nur an das Mittel glaubt, sondern auch an ihren Sohn. Als Andy sich auf eine letzte verzweifelte Geschäftsreise quer durch die USA begibt, nimmt er Joyce mit – aus strategischen Gründen, aber auch, weil sie dringend Ablenkung braucht. Was folgt, ist ein Roadtrip voller peinlicher Momente, übergriffiger Mutterliebe und skurriler Begegnungen. Joyce mischt sich in jedes Verkaufsgespräch ein, Andy verliert die Kontrolle – und langsam auch die Geduld. Doch zwischen Fast-Food-Ketten, Motelzimmern und einem geheimen Besuch bei Joyces Jugendliebe in San Francisco beginnt Andy zu begreifen, dass Erfolg nicht immer in Dollar gemessen wird. Und dass man manchmal erst ganz unten ankommen muss, um zu erkennen, was wirklich zählt.