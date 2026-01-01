Untreu
124 Min.Ab 16
Untreu
Edward (Richard Gere) und Connie Sumner (Diane Lane) führen ein perfektes Leben mit Haus, Hund und Kind in einem New Yorker Vorort. Doch Connies stürmische Zufalls-Begegnung mit dem charmanten Lebenskünstler Paul Martel (Olivier Martinez) verändert alles. Angezogen von Pauls erotischer Ausstrahlung, stürzt sich Connie in eine leidenschaftliche Affäre, die immer exzressivere Züge annimmt. Als Edward zufällig das Geheimnis seiner Frau entdeckt, dreht er durch - mit tödlichen Konsequenzen...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, DE, CH, 2002
16
2002